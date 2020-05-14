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Президент Франции заявил о возможной повторной изоляции из-за коронавируса 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Макрон допустил повторную изоляцию из-за коронавируса
Фото: Reuters
Во Франции состоялось заседание Совета министров. В нём принял участие президент страны Эммануэль Макрон. На мероприятии обсуждался вопрос возможной повторной изоляции населения из-за пандемии коронавируса.
По итогам заседания Макрон заявил, что полную победу над COVID-19 провозглашать рано. Однако он подчеркнул правильность выбранного пути. Также французский лидер добавил, что министрам необходимо быть готовыми к трём различным сценариям пандемии, передаёт телеканал BFMTV.
NEWS.ru ранее писал, что в конце апреля 2020 года власти подсчитали число погибших от пандемии коронавируса в стране. Оно превысило 24 тысячи человек.
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В мире , Европа , Эммануэль Макрон , Франция
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