Макрон допустил повторную изоляцию из-за коронавируса

Во Франции состоялось заседание Совета министров. В нём принял участие президент страны Эммануэль Макрон . На мероприятии обсуждался вопрос возможной повторной изоляции населения из-за пандемии коронавируса.

По итогам заседания Макрон заявил, что полную победу над COVID-19 провозглашать рано. Однако он подчеркнул правильность выбранного пути. Также французский лидер добавил, что министрам необходимо быть готовыми к трём различным сценариям пандемии, передаёт телеканал BFMTV.

NEWS.ru ранее писал, что в конце апреля 2020 года власти подсчитали число погибших от пандемии коронавируса в стране. Оно превысило 24 тысячи человек.