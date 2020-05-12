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Метро Лондона окрестили самоубийственным 

Lenta.ru 35 минут назад
Метро Лондона окрестили самоубийственным
Фото: Hannah McKay / Reuters
Метро Лондона окрестили самоубийственным из-за толп людей, собравшихся там после частичного снятия карантинных мер. Об этом сообщает Daily Mirror.
Пассажиры метрополитена назвали свои поездки «миссией для самоубийц», поскольку тысячи людей вновь вернулись на работу, не всегда соблюдая правила безопасности. В частности, британцы пожаловались на отсутствие масок не только у пассажиров, но и у некоторых работников метро.
О том, что власти Великобритании вскоре начнут ослаблять карантин, стало известно еще 10 мая. Со среды гражданам разрешено неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места. Кроме того, люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.
По последним данным, в Великобритании 224,3 тысячи зараженных коронавирусом. 32 тысячи человек погибли, а 1 918 вылечились.
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