Департамент полиции и погранохраны Эстонии подписал во вторник договор с компаниями Merko Ehitus и GRK Infra на выполнение работ в рамках первого этапа строительства инфраструктуры на границе Эстонии с РФ

Как сообщил департамент порталу ERR, первый этап строительства включает работы по созданию инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 км от точки соединения границ Латвии , России и Эстонии до деревни Цереби, которая расположена в 3,5 км севернее пограничного пункта Лухамаа.

Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев пояснил, что на первом этапе планируется установить столбы с камерами, дороги для патрулей и пути подхода, заграждения, а также проложить электрические кабели. "То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники", — уточнил он.

В марте Беличев заявил, что первый этап строительства инфраструктуры на границе Эстонии и РФ должен начаться летом. Он сообщил, что тендер на его реализацию выиграли компании Merko Ehitus и GRK Infra. Смета первого этапа составит €20 млн, работы должны быть завершены в течение трех лет.

В августе прошлого года правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн Ранее сообщалось, что проект может быть завершен к 2026-2027 годам.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС ", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены были обеспечить камерами слежения и беспилотниками.