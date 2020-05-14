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«Пожароопасная помощь»: в Германии раскритиковали Россию 

Мария Иванова и ещё 18 1 час назад
«Пожароопасная помощь»: в Германии раскритиковали Россию
Фото: ТАСС
Немецкое издание Spiegel отмечает, что аппараты ИВЛ, которые должны были продемонстрировать желание России помочь Америки, попали на страницы газет из-за пожаров в больницах.
По версии издания, на качестве аппаратов могло сказаться увеличение производства в десять раз — с десяти до ста приборов за сутки.
Spiegel назвал российскую медицинскую технику уступающей иностранной. Издание отмечает, что в 2018 году двенадцать медицинских организаций просили президента Владимира Путина не распространять политику импортозамещения на приборы искусственной вентиляции легких.
Как писал «Рамблер», ранее Росздравнадзор пообещал проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.
В результате пожара в московской клинике, произошедшего 9 мая, погиб один человек. Возгорание в Петербурге произошло 12 мая, его жертвами стали пятеро пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ.
Источники СМИ называли перегрузку аппарата ИВЛ возможной причиной возгорания. Аппараты в обеих больницах были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, до этого проблем с его продукцией не было.
Представитель агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези сообщила, что аппараты, поступившие из России не использовались в США, их не отправляли в больницы. Власти американских штатов решили принять меры предосторожности и вернуть аппараты в FEMA.
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Комментарии
В мире , Безопасность , Пожар в Санкт-Петербурге , Пожар в Москве , Человек года , Владимир Путин , Росздравнадзор , Spiegel , Германия
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