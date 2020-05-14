«Пожароопасная помощь»: в Германии раскритиковали Россию 

Немецкое издание Spiegel отмечает , что аппараты ИВЛ, которые должны были продемонстрировать желание России помочь Америки, попали на страницы газет из-за пожаров в больницах.

По версии издания, на качестве аппаратов могло сказаться увеличение производства в десять раз — с десяти до ста приборов за сутки.

Spiegel назвал российскую медицинскую технику уступающей иностранной. Издание отмечает, что в 2018 году двенадцать медицинских организаций просили президента Владимира Путина не распространять политику импортозамещения на приборы искусственной вентиляции легких.

Как писал «Рамблер», ранее Росздравнадзор пообещал проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.

В результате пожара в московской клинике, произошедшего 9 мая, погиб один человек. Возгорание в Петербурге произошло 12 мая, его жертвами стали пятеро пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ.

Источники СМИ называли перегрузку аппарата ИВЛ возможной причиной возгорания. Аппараты в обеих больницах были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, до этого проблем с его продукцией не было.

Представитель агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези сообщила, что аппараты, поступившие из России не использовались в США, их не отправляли в больницы. Власти американских штатов решили принять меры предосторожности и вернуть аппараты в FEMA.