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Названы способные «сшить» Украину ценности 

Lenta.ru 1 час назад
Названы способные «сшить» Украину ценности
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Заместитель руководителя офиса президента Украины Юрий Костюк назвал способные «сшить» Украину ценности. О новой культурно-гуманитарной политике властей он рассказал в интервью изданию «Интерфакс-Украина».
По словам Костюка, одними из базовых объединяющих ценностей может стать «готовность защищать свою землю» и свобода, поскольку украинцы, по его мнению, свободолюбивый народ.
Политик отметил, что Украине не подходит модель объединения нации на совместном историческом прошлом, одном языке, одной религии, одной традиции и общих героях, поскольку страна слишком разнообразна.
«Да, поиск исторической правды и приход к общему знаменателю, безусловно, очень важен. Но в этот процесс всегда вмешивается политика, все эти вещи очень выгодно использовать для заработка политических "плюсиков", для бесконечных споров, конфликтов, и как итог — не объединять страну, а еще сильнее ее разделять», — отметил Костюк, добавив, что власть работает над идеей объединения Украины на основе ценностей.
Замглавы офиса украинского президента подчеркнул, что должен быть начать «большой общественный диалог, с долгим публичным обсуждением, экспертизой и аналитикой». «Должны быть найдены и приняты большинством ответы на вопрос: "Какие качества и ценности делают нас украинцами, делают уникальными, отличая от других народов?"», — сказал он.
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В мире , Интерфакс
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