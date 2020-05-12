Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили попросил помощи у США для Украины 

Артём Кульша 1 час назад
Посольство США на Украине и Агентство США по международному развитию должны еще более тесно быть вовлечены в программу реформирования Украины. Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в своем фейсбуке.
7 мая, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ Украины. Сегодня Саакашвили сообщил, что вместе со своим заместителем Александром Ольшанским встретился с исполняющей обязанности посла США на Украине Кристиной Квин.
В ходе встречи присутствовавшие обсудили возможность еще более тесного вовлечения посольства Соединенных Штатов на Украине и американского Агентства по международному развитию в программу реформирования Украины.
«У меня хороший опыт сотрудничества с ними (американцами. — Прим. ред.) не только по Грузии, но и по Одесской области», — отметил Саакашвили.
На фотографии, которой он сопроводил публикацию, все, за исключением самого Саакашвили, а также его соратника Левана Варшаломидзе, запечатлены с медицинскими масками на лицах. Свои маски Саакашвили и Варшаломидзе спустили на шею.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Комментарии 2
В мире , Видео , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты характеристики iPhone 12
Раскрыты характеристики iPhone 12
«Украина теряет врага России»
«Украина теряет врага России»
Пойман укравший драгоценности экс-жены Дерипаски
Пойман укравший драгоценности экс-жены Дерипаски
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
Видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
00:23
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
00:39
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
Происшествия
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение