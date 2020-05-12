Посольство США на Украине и Агентство США по международному развитию должны еще более тесно быть вовлечены в программу реформирования Украины. Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в своем фейсбуке.

7 мая, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ Украины. Сегодня Саакашвили сообщил, что вместе со своим заместителем Александром Ольшанским встретился с исполняющей обязанности посла США на Украине Кристиной Квин.

В ходе встречи присутствовавшие обсудили возможность еще более тесного вовлечения посольства Соединенных Штатов на Украине и американского Агентства по международному развитию в программу реформирования Украины.

«У меня хороший опыт сотрудничества с ними (американцами. — Прим. ред.) не только по Грузии, но и по Одесской области», — отметил Саакашвили.

На фотографии, которой он сопроводил публикацию, все, за исключением самого Саакашвили, а также его соратника Левана Варшаломидзе, запечатлены с медицинскими масками на лицах. Свои маски Саакашвили и Варшаломидзе спустили на шею.