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В Нью-Йорке отец и сын скончались от COVID-19 с разницей в неделю 

ИА Regnum и ещё 4 32 минуты назад
Отец и сын скончались от COVID-19 с разницей в неделю
Фото: Reuters
56-летний мигрант из Сальвадора Мигель Моран умер от осложнений COVID-19 в больнице возле Нью-Йорка. Его вдова осталась одна с тремя детьми, а вскоре потеряла и сына, передает СNN.
В ночь, когда отец умирал, семья смогла проститься с ним. 23-летний сын Морана, Дэниэл, умер спустя неделю, также от COVID-19. Он был похоронен рядом с отцом.
Вдова и старшая дочь старшего Морана, которые также жили с ним и посетили больницу в ночь его смерти, сдали тест на коронавирус, который тоже оказался положительным.
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