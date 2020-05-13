Отец и сын скончались от COVID-19 с разницей в неделю

56-летний мигрант из Сальвадора Мигель Моран умер от осложнений COVID-19 в больнице возле Нью-Йорка . Его вдова осталась одна с тремя детьми, а вскоре потеряла и сына, передает СNN.

В ночь, когда отец умирал, семья смогла проститься с ним. 23-летний сын Морана, Дэниэл, умер спустя неделю, также от COVID-19. Он был похоронен рядом с отцом.

Вдова и старшая дочь старшего Морана, которые также жили с ним и посетили больницу в ночь его смерти, сдали тест на коронавирус, который тоже оказался положительным.