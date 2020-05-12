Зеленского сравнили с героем сериала «Слуга народа» 

Кинообраз выдуманного президента Украины Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», роль которого сыграл Владимир Зеленский , формировался исходя из его жизненных принципов, заявил замруководителя офиса президента Украины Юрий Костюк.

По его словам, «невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой», сообщает «Интерфакс-Украина».

«И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского и было перенесено на экран и рассказано киноязыком», — сказал Костюк.

Он указал, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, и не нужно буквально переносить кинообраз на реальную жизнь.

В качестве примера замруководителя офиса привел момент, когда герой сериала отказался от кортежа и охраны. Зеленский не может ездить на велосипеде, потому что его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства.

«Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому», — подчеркнул Костюк.