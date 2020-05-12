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Самая пожилая испанка вылечилась от коронавируса 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Самая пожилая испанка вылечилась от коронавируса
Фото: David Ramos/Getty Images
Самая пожилая испанка — 113-летняя Мария Браниас — справилась с коронавирусом. Как передает ABC, COVID-19 выявили у нее в середине апреля. Несколько недель женщина провела в изоляции в своей комнате в доме престарелых, и вот последний тест показал, что ее организм преодолел болезнь. И теперь она стала самым старым человеком на планете, пережившим инфицирование коронавирусом.
Впрочем, справляться со смертельными для других болезнями ей не впервой, в детстве она выжила после эпидемии испанки. Однако после этого, по словам ее родственников, ничем серьезным не болела, всю жизнь она отличалась отменным здоровьем, хотя никогда не занималась спортом.
Мария Браниас родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, где ее отец работал журналистом. В 1915 году она вернулась на историческую родину, в 1931 году вышла замуж и сегодня имеет 11 внуков и 13 правнуков.
В последние 20 лет она живет в доме престарелых в городке Олот в Каталонии. В этом центре, как и во многих других по всей Испании, коронавирус унес жизни многих людей, однако Мария справилась с ним.
Как отмечают ее родственники, в последний раз они видели ее в день рождения и теперь с нетерпением ждут возможности встретиться с ней.
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