В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так» 

«Что-то не так с президентом Трампом », заявила в своей аналитической передаче одна из самых известных телеведущих США Рейчел Мэддоу на канале MSNBC.

Мэддоу показала запись, на которой глава США Дональд Трамп резко закончил свою пресс-конференцию, которая проходила в Белом доме 11 мая. На записи, которую уже несколько дней горячо обсуждают в США, Трамп отвечает на вопрос журналистки CBS по имени Вэйцзя Цзян о том, почему в США COVID-19 продолжает уносить людские жизни — отвечает просьбой задать этот вопрос Китаю, и передает очередь следующей участнице, Кайтлан Коллинз из CNN.

Коллинз начала говорить, но Цзян перебила ее, пытаясь добиться ответа от Трампа. Трамп ушел от ответа, но отослал от микрофона Коллинз. Та напомнила ему, что он сам ее пригласил. Президент заявил, что да, пригласил, но так как она не задала вопрос, то пропустила очередь. Когда Коллинз начала выражать свое недоумение, Трамп резко поблагодарил всех за внимание и ушел, оборвав брифинг.

«Что сегодня не так с президентом? — задается вопросом ведущая очень популярной передачи. — Мы этого не знаем. Что-то здесь не так. Нравится ли вам президент или нет, нравится ли вам его публичное поведение или нет, ясно, что здесь что-то не так, и это важно».

Мэддоу предположила, что, «возможно, что это просто стресс» беспокоит Трампа, а выявленные случаи заражения коронавирусом среди сотрудников Белого дома может дополнительно давить на него во время, когда президент настаивает на возобновлении работы страны.