Швеция поборется со смертями стариков от коронавируса 

Власти Швеции планируют пересмотреть подход к борьбе с коронавирусом из-за высокого уровня смертности в домах престарелых. Об этом сообщает Bloomberg.

Предполагается увеличить численность персонала, который будет ухаживать за людьми старшего возраста. На эти цели собираются выделить около 2,2 миллиарда крон (220 миллионов долларов).

Ранее шведская прокуратура начала расследование в связи с высоким уровнем смертности среди пожилых. По статистике, на конец апреля половина умерших старше 70 лет жила именно в домах престарелых. Всего на 12 мая в стране зарегистрировано 3256 смертей от вируса.

Как и в большинстве других стран, в Швеции коронавирус ударил именно по пожилым людям. При этом эксперты утверждают, что многих смертельных случаев можно было бы избежать, если бы власти предприняли правильные меры и сосредоточили внимание на наиболее уязвимой демографической группе.

Подход Швеции к борьбе с пандемией коронавируса стал темой международных дискуссий, поскольку власти страны отказались вводить карантин и жесткие ограничительные меры. Такая стратегия помогала не допустить серьезного спада в экономике, но уровень смертности в Швеции составляет около 32 на 100 тысяч человек. Этот показатель сильно выше, чем в соседних странах и даже в США (24 на 100 тысяч).

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл и главный идеолог стратегии заявлял, что ограничения по примеру других стран негативно повлияют на экономику, а после их отмены уровень заболеваемости в любом случае снова возрастет. По словам Тегнелла, он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией.