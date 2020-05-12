Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швеция поборется со смертями стариков от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Швеция поборется со смертями стариков от коронавируса
Фото: РИА Новости
Власти Швеции планируют пересмотреть подход к борьбе с коронавирусом из-за высокого уровня смертности в домах престарелых. Об этом сообщает Bloomberg.
Предполагается увеличить численность персонала, который будет ухаживать за людьми старшего возраста. На эти цели собираются выделить около 2,2 миллиарда крон (220 миллионов долларов).
Ранее шведская прокуратура начала расследование в связи с высоким уровнем смертности среди пожилых. По статистике, на конец апреля половина умерших старше 70 лет жила именно в домах престарелых. Всего на 12 мая в стране зарегистрировано 3256 смертей от вируса.
Как и в большинстве других стран, в Швеции коронавирус ударил именно по пожилым людям. При этом эксперты утверждают, что многих смертельных случаев можно было бы избежать, если бы власти предприняли правильные меры и сосредоточили внимание на наиболее уязвимой демографической группе.
Подход Швеции к борьбе с пандемией коронавируса стал темой международных дискуссий, поскольку власти страны отказались вводить карантин и жесткие ограничительные меры. Такая стратегия помогала не допустить серьезного спада в экономике, но уровень смертности в Швеции составляет около 32 на 100 тысяч человек. Этот показатель сильно выше, чем в соседних странах и даже в США (24 на 100 тысяч).
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл и главный идеолог стратегии заявлял, что ограничения по примеру других стран негативно повлияют на экономику, а после их отмены уровень заболеваемости в любом случае снова возрастет. По словам Тегнелла, он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией.
Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал меры в Швеции и заявил, что она «тяжело поплатится». Однако Всемирная организация здравоохранения полагает, что страна может стать примером после отмены карантина.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей Москву похвалили за успехи в борьбе с коронавирусом Москву похвалили за успехи в борьбе с коронавирусом
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский беспилотник сбили в ДНР
Украинский беспилотник сбили в ДНР
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение