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Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
На побережье Нью-Йорка обнаружили необычное существо с «зубастым» хвостом. Как сообщает издание Daily Star, загадочного представителя подводного мира заметила местная жительница Лия Деннисон (Leah Dennison) во время прогулки с бойфрендом по Брайтон-Бич.
Она опубликовала в Сети видео с неведанным животным, чей хвост покрыт шипами, а тело — круглыми наростами. При этом один из знакомых обнаружившей удивительную находку девушки предположил, что она встретила морскую лисицу или колючего ската. Но известно, что эти рыбы обитают у восточного побережья Атлантического океана, а не у западного.
В мире , Видео , США , Нью-Йорк
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