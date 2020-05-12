Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео 

На побережье Нью-Йорка обнаружили необычное существо с «зубастым» хвостом. Как сообщает издание Daily Star, загадочного представителя подводного мира заметила местная жительница Лия Деннисон (Leah Dennison) во время прогулки с бойфрендом по Брайтон-Бич.

Она опубликовала в Сети видео с неведанным животным, чей хвост покрыт шипами, а тело — круглыми наростами. При этом один из знакомых обнаружившей удивительную находку девушки предположил, что она встретила морскую лисицу или колючего ската. Но известно, что эти рыбы обитают у восточного побережья Атлантического океана, а не у западного.