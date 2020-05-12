В ФРГ нашли способ предотвратить вторую волну COVID-19

Второй волны заболевания коронавирусом в ФРГ можно избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил, заявил в ходе брифинга в Берлине вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде.

"Второй волны можно будет избежать, если мы избежим цепного заражения", — сказал Шааде, добавив, что если "мы все будем вести себя разумно, у нас есть шанс избежать второй волны" инфекции.

В частности, он напомнил гражданам о важности избегания контактов, дистанцирования от других людей на улице и частого мытья рук с мылом. В магазинах и общественном транспорте, где соблюдать дистанцию сложно, нужно носить защитные маски, добавил он.

"Поведение как в прошлом декабре… будет возможно только с появлением вакцины", — добавил он, подчеркнув, что, в отсутствии лекарства, нужно "сделать все для сохранения низкого числа заболевших".

По словам Шааде, в настоящее время Германия "приближается к плато заболеваемости", которое характеризуется, в частности, колеблющимся в районе 1 показателем репродуктивного базового числа (Ro), или среднего количества случаев заболевания коронавирусом, вызванного одним больным, Шааде подчеркнул, что такая ситуация не вполне типична для вируса, распространение которого, как правило, "имеет волнообразное развитие", связанное с возникновением стойкого иммунитета во всех слоях общества.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.