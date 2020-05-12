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Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минск по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.
«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что «этим методом… воспользовались и другие государства».
«Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что в России открываются отдельные сектора экономики.
8 мая Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.
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В мире , Александр Лукашенко , Минск
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