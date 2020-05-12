Лукашенко оценил действия России в условиях коронавируса

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел совещание с участием членов правительства Белоруссии и руководства своей администрации. В ходе него он описал ситуацию с вирусами в Белоруссии как терпимую.

«Мы не говорим, что мы уже бога за бороду взяли, нет, но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, белорусским методом уже воспользовались и другие государства. В пример он привел страны Запада, которые стали потихоньку открываться, благодаря чему их национальные экономики начали работать, а также дружественную, родную и богатую Россию.