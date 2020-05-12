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Лукашенко оценил борьбу России с коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 1 32 минуты назад
Лукашенко оценил действия России в условиях коронавируса
Фото: globallookpress.com
Россия воспользовалась методом Белоруссии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел совещание с участием членов правительства Белоруссии и руководства своей администрации. В ходе него он описал ситуацию с вирусами в Белоруссии как терпимую.
«Мы не говорим, что мы уже бога за бороду взяли, нет, но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, белорусским методом уже воспользовались и другие государства. В пример он привел страны Запада, которые стали потихоньку открываться, благодаря чему их национальные экономики начали работать, а также дружественную, родную и богатую Россию.
«Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и Фонд национального благосостояния! Она поняла, что могут быть плохие последствия», — отметил Лукашенко.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко
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