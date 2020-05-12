В Белом доме введут обязательный масочный режим 

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа , работающие в Белом доме, будут обязаны носить медицинские маски или другими способами закрывать лицо на территории резиденции. Как сообщает газета The Washington Post, такое внутреннее распоряжение подготовлено для американских чиновников в целях профилактики распространения коронавируса.

Уточняется, что использовать индивидуальные защитные средства необходимо будет только "в общественных пространствах" на территории Белого дома. При этом внутри рабочих кабинетов стафферам можно будет находиться без масок.

Дополнительные меры безопасности предпринимаются в связи с выявленными новыми случаями инфицирования COVID-19 среди сотрудников администрации президента США. Так, 8 мая коронавирус нового типа был обнаружен у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса

При этом ни Пенс, ни сам президент США Дональд Трамп маски или респираторы носить, скорее всего, не будут, отмечают СМИ.