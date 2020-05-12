Три страны Персидского залива решили спасти рынок нефти

По данным издания, власти Саудовской Аравии объявили о дополнительном сокращении в июне добычи нефти на 1 млн баррель в сутки. Представитель Минэнерго страны подчеркнул, что целью сокращения нефтедобычи является стимулирование других стран обеспечить дополнительное добровольное снижение.

В свою очередь Кувейт в июне дополнительно намерен снизить нефтедобычу на 80 тысяч баррелей в сутки. А власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что производство нефти в первый летний месяц будет сокращено на 100 тысяч баррелей, при этом общее снижение составит 822 тысяч баррелей в сутки.

Правительство России утвердило дополнительные выплаты

Утверждены дополнительные выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет. Об этом говорится на сайте правительства России.

«Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Для получения выплаты достаточно подать заявление», — отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе правительства уточнили, что на рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, а за выплатой можно обратиться до 1 октября.

В Москве за сутки умерли 55 больных коронавирусом

В Москве за 24 часа скончались 55 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

По данным штаба, у всех скончавшихся пациентов «был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию».

В Подмосковье решили продлить ограничения

По слова главы региона, это связано с тем, что в Подмосковье коэффициент распространения инфекции превышает необходимый для снятия ограничений, а также недостаточно свободного коечного фонда (незанятыми должны оставаться как минимум 50% коек, а свободны пока только 38,5%).

Собянин назвал условия нормальной жизни

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возникновение новой культуры поведения — важнейшее условие обеспечения нормальной жизни в новой реальности, возникшей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Московский градоначальник отметил, что вероятность дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будет сохраняться еще долго, и в связи с этим определены пять ключевых направлений для обеспечения нормальной жизни россиян.

Среди них он назвал: ответственность работодателей при возобновлении работы предприятий, ответственное поведение граждан, жесткое соблюдение карантинных мер теми, кто болен коронавирусом, массовое тестирование, а также постоянную готовность здравоохранения для оказания помощи заболевшим.

Пожар в больнице Петербурга унес жизни пяти человек

Пять человек погибли в результате пожара в Городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой лечатся в том числе и больные кронавирусом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Сегодня в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Санкт-Петербургу сообщили, что рано утром в помещении на шестом этаже больницы возникло горение на площади 10 квадратных метров, заявив при этом, что возгорание локализовано, а информация о пострадавших отсутствует.

Тем временем источник в экстренных службах рассказал, что в результате пожара погибли пять пациентов больницы. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского Варде заявили, что боятся того, как России может отреагировать на модернизацию радара в их городе. Об этом пишет NRK.

По данным издания, на радар, который расположен всего в 28 км от границы с Россией, устанавливается новое американское оборудование.