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Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
В связи с распространением опасной инфекции во всем мире ограничены массовые развлекательные мероприятия. Однако некоторые организаторы увеселительных заведений все же находят выход в непростой сложившейся ситуации.
Так, в США любителям стриптиза предложили новый формат — на автомойке в Вирджинии скрасить ожидание в очереди водителям помогают девушки в бикини, которые исполняют зажигательные танцы на шесте под музыкальное сопровождение диджея. По сообщению издания Daily Star, опубликовавшего видеозапись, в стрип-авто соблюдаются все нормы социального дистанцирования.
В мире , Видео , Общество , США
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