Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США 

В связи с распространением опасной инфекции во всем мире ограничены массовые развлекательные мероприятия. Однако некоторые организаторы увеселительных заведений все же находят выход в непростой сложившейся ситуации.

Так, в США любителям стриптиза предложили новый формат — на автомойке в Вирджинии скрасить ожидание в очереди водителям помогают девушки в бикини, которые исполняют зажигательные танцы на шесте под музыкальное сопровождение диджея. По сообщению издания Daily Star, опубликовавшего видеозапись, в стрип-авто соблюдаются все нормы социального дистанцирования.