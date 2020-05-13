Власти Украины решили смягчить карантин

Правительство Украины провело заседание кабмина. На нём было принято решение о смягчении карантина в стране.

Относительно количества людей, которые могут передвигаться по улицам. У нас было не более двух лиц, мы добавили, что не более восьми лиц. У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырёх человек, но оставляем расстояние до 1,5 метра, — говорится в сообщении.

Решение о введении карантина в правительстве Украины приняли 17 марта 2020 года. Однако уже 5 мая в стране разрешили открыть продовольственные рынки, парикмахерские, скверы и салоны красоты. Также к работе смогли вернуться адвокатские и нотариальные конторы.

Как сообщал NEWS.ru, с 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина.