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Власти Украины приняли решение смягчить карантин 

News.ru и ещё 23 42 минуты назад
Власти Украины решили смягчить карантин
Фото: globallookpress.com
Правительство Украины провело заседание кабмина. На нём было принято решение о смягчении карантина в стране.
Относительно количества людей, которые могут передвигаться по улицам. У нас было не более двух лиц, мы добавили, что не более восьми лиц. У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырёх человек, но оставляем расстояние до 1,5 метра, — говорится в сообщении.
Решение о введении карантина в правительстве Украины приняли 17 марта 2020 года. Однако уже 5 мая в стране разрешили открыть продовольственные рынки, парикмахерские, скверы и салоны красоты. Также к работе смогли вернуться адвокатские и нотариальные конторы.
Как сообщал NEWS.ru, с 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина.
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В мире , Украина , Правительство Украины
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