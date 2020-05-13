В расизме Трампа увидели угрозу для его партии 

Как отмечает издание, однопартийцы, советники и сотрудники Белого дома уже неоднократно призывали Трампа воздерживаться от неосторожных высказываний и оскорблений в отношении различных этнических групп, однако президент так и не изменил свое поведение. Так, в ходе недавней пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, американский лидер посоветовал журналистке CBS News китайского происхождения, указавшей на его путанные объяснения касательно системы тестирования на инфекцию, адресовать все ее вопросы Китаю . При этом известно, что сотрудница СМИ переехала вместе с семьей в США, когда ей было два года.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп также выступал с критикой в адрес федерального судьи Гонсало Куриэля (Gonzalo P. Curiel), который в то время рассматривал иск о мошенничестве против университета Трампа. Как заявлял политик, Куриэль не мог быть беспристрастным и не заслуживал доверия, поскольку является «мексиканцем». В действительности же судья родился в штате Индиана, куда его родители переехали из Мексики еще до его появления на свет.

Из-за подобных заявлений, считает The Washington Post, Трамп рискует лишиться поддержки не только афроамериканского и латиноамериканского населения США, представители которого и ранее не голосовали за республиканцев, но и американцев азиатского происхождения. Так, когда республиканец Джордж Буш-старший проиграл выборы демократу Биллу Клинтону в 1992 году, ему все равно удалось получить 55 процентов голосов американцев с азиатскими корнями, а его предшественнику Рональду Рейгану — даже больше. К 2014 году демократам удалось заполучить уже 49 процентов голосов этой категории населения, а спустя два года пребывания Трампа в Белом доме в пользу демократов начали высказываться уже 77 процентов избирателей азиатского происхождения. Теперь же, после новых нападок Трампа ситуация, скорее всего, только усугубится.

При этом, подчеркивает издание, расистские замечания американского президента негативным образом сказываются не только на его собственном имидже, но и на имидже всей Республиканской партии. Согласно результатам опросов, рейтинг ряда действующих сенаторов-республиканцев уже начал снижаться — потенциальные избиратели в штатах Аризона, Колорадо, Монтана, Мэн и Северная Каролина все чаще выражают готовность поддержать демократов. Более того, позиции партии Трампа становятся шаткими даже в таких традиционных прореспубликанских штатах, как Канзас, Техас и Джорджия.

В то же время сами республиканцы, пишет The Washington Post, по-прежнему предпочитают игнорировать выходки Трампа. Однако подобная стратегия может привести их к поражению не только на президентских выборах, но и на выборах в другие органы власти, отмечает издание.