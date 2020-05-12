«Массовый голод и беды»

«Если Грузия исчезнет для Украины , на людях на Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает», — сказал экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили , недавно назначенный на должность главы исполнительного комитета реформ на Украине, в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи».

По словам Саакашвили, многие продукты в Грузии завозятся из Украины: «например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко». Также по мнению экс-президента, против его назначения выступали в Москве. «Для России это был очень принципиальный вопрос… Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина — независимая страна, а ее президент — полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу стать яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу — необходимо», — говорил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины. Встречу он назвал «продолжительной и интересной».

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации. В соцсетях появилось много шуток и фотожаб.

Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в кабмине ранее не было.

Грузия отозвала для консультаций посла из Украины из-за назначения Саакашвили. МИД Грузии опубликовал полное заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны. Он назвал отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.