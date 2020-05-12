Андрей Викторович Кончаков — высокий худощавый мужчина. Он выглядит моложе своих лет. Хотя в свои 34 года он возглавляет дипломатическое представительство одного из федеральных агентств в Чехии

Также он стал центральной фигурой в истории, из-за которой два пражских старосты и мэр столицы получили полицейскую охрану. Последние два месяца вокруг него кружит полиция и чешская контрразведка BIS.

Как удалось узнать «Сезнам справы», именно этот человек, по сведениям спецслужб, является тем, что якобы привез в Чехию смертельный яд.

В разговоре с репортером Андрею Викторовичу Кончакову удается великолепно владеть своим, что называется, «детским лицом». Когда прозвучал вопрос, как он объяснит, что именно он тот человек, который якобы привез в Чехию яд рицин, он даже бровью не повел и не проявил никаких эмоций или удивления, как будто был готов к такому вопросу.

«Это какая-то ошибка. В чемодане я вез антисептик и конфеты», — говорит он спокойно, стоя перед комплексом зданий российского посольства в Праге 6.

Непроизвольно он тем самым подтверждает одну деталь истории: ранее издание «Респект» написало, что российский агент привез в Чехию яд рицин именно в чемодане.

Разведывательная служба BIS (Служба безопасности и информации — прим. перев.) считает Андрея Викторовича Кончакова сотрудником одной из российских спецслужб. В Чехии он проживает уже несколько лет, но дипломатическую должность занимает только второй год.

Молодой «дипломат» ведет себя непринужденно. Он вежливо извиняется за то, что не может дать официального интервью, пока это не разрешит Москва , и просит направить вопросы по электронной почте.

Имя подозреваемого дипломата нашему изданию подтвердили несколько источников в кругах сотрудников спецслужб. Однако ради их безопасности мы не хотели сообщать его полностью.

Из-за этого человека к мэру Праги Зденеку Гржибу и двум старостам Павлу Новотному и Ондржею Коларжу приставили охрану еще месяц назад, шестого апреля. В тот день, как удалось узнать «Сезнам справы», служба BIS направила Полицейскому президиуму сообщение о том, что в Чехии находится агент, который «представляет для них опасность».

Однако на самом деле критический момент наступил намного раньше. Андрей Викторович Кончаков прилетел в Прагу 14 марта. В тот день при нем был означенный чемодан. Как установили службы безопасности, в аэропорту его встретил водитель российского посольства Александр А. и отвез его в комплекс зданий посольства РФ.

Кстати, водителя Александра А. чешские спецслужбы тоже считают сотрудником ФСБ (российская спецслужба). Именно он, как правило, встречает важных дипломатов. Он отвечает не только за их безопасность, но и за сохранную доставку секретных документов, которыми обмениваются посольство и Россия.

Поэтому неудивительно, что молодого дипломата с особым грузом встречал именно он.

О том, что в Чехию прибыл дипломат, которого спецслужбы подозревают в том, что на самом деле он разведчик, служба BIS, конечно, знала сразу. В аэропорту работает ее система камер, способная распознавать лица.

Остается вопросом, какую именно роль играет Андрей Викторович Кончаков. Был ли он «только» курьером, или сам должен был воспользоваться грузом? Это нам неизвестно. Но факт в том, что его включение в дипломатический корпус подтверждает: он может быть офицером разведки.

В Чехии он работает в качестве директора одного из российских федеральных агентств. Родился он в Москве и окончил там Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «международные отношения». В Чехии он работает уже несколько лет, но дипломатический статус получил только в прошлом году.

Однако давайте вернемся к тому, что именно произошло 14 марта, когда Андрей Викторович Кончаков приехал, и шестого апреля, когда служба BIS направила полиции письмо об опасности, которая угрожает политикам.

Об этих днях нам известно немногое.

Один из источников «Сезнам справы» говорит, что Андрей Викторович Кончаков пробыл в Чехии недолго и через несколько дней уехал обратно в Россию. Но и там он, согласно источнику, надолго не задержался. Он поехал в соседнюю Белоруссию и вернулся в Чехию, вылетев из Минска. Это произошло в конце марта.

Но другие источники об этой поездке не упоминают, а Андрей Викторович Кончаков полностью ее отрицает. По его словам, после 14 марта он не покидал Чехию.

Проверить это сложно, поскольку неясно, пользуется ли он другими именами во время поездок. Однако для нашей истории это не столь важно. Опасный груз якобы прибыл в уже означенный день 14 марта.

Весьма вероятно, что офицеры BIS попытались проследить за Андреем Викторовичем Кончаковым, узнать, с кем он встретится и передаст ли кому-то содержимое чемоданчика?

Пока они могли следить за перемещениями «дипломата» и, главное, опасного вещества, которое он якобы привез, можно было ни о чем не беспокоиться. Но, судя по всему, в начале апреля ситуация вышла из-под контроля. Либо потому, что служба BIS не смогла больше следить за Андреем Викторовичем Кончаковым, либо она потеряла след яда или поняла, что сама не в состоянии защитить политиков. Поэтому сотрудники службы BIS были вынуждены обратиться в полицию.

Репортер «Сезнам справы» встретился с Андреем Викторовичем Кончаковым на прошлой неделе.

На встречу перед комплексом зданий российского посольства этот русский приехал на роскошной черной машине с молодой женщиной, которую назвал своей женой. Одетый в костюм и белую маску, он вел себя непринужденно и расслабленно. По-чешски он говорит очень хорошо почти без акцента.

Когда в разговоре ему нужно было выиграть время, он делал паузы, как будто подбирая нужное чешское слово. Скажем, он «не мог» вспомнить, как на чешском будет «агентство» (так же, как и на русском — прим. авт.).

Русский вел себя очень осмотрительно, и поэтому больший интерес, чем его слова, представляли его мимика и жесты. Он очень хорошо контролировал лицо и руки. Однако внимательный наблюдатель не мог бы не заметить, как он слегка переминается с ноги на ногу, что говорит о волнении.

Однако ни разу ни один вопрос его не удивил, и Андрей Викторович Кончаков точно знал, что должен говорить. Он пообещал ответить на отправленные по электронной почте вопросы, но на момент сдачи статьи так и не сделал этого.

В полиции и службе BIS отказались от официальных комментариев на эту тему, сославшись на то, что дело секретное. Старосты и мэр по-прежнему пользуются полицейской охраной, а Андрей Викторович Кончаков находится на территории посольства РФ. По данным «Сезнам справы», ни полиция, ни спецслужбы пока его ни о чем не спрашивали.

Примечание. В тексте мы дополнили полное имя Андрея Викторовича Кончакова после того, как оно появилось в общественном поле. В первоначальном тексте статьи мы указывали только первую букву его фамилии.