Сотрудник посольства России Чехии Андрей К. привез в страну яд, которым должен был быть отравлен мэр Праги Зденек Гржиб. Об этом сообщает Seznam zpravy.

14 марта Андрей К. прилетел в Прагу с чемоданом, в котором якобы находился яд рицин. 6 апреля Служба безопасности и информации сообщила пражской полиции о том, что Андрей К. представляет опасность для Гржиба, а также двух старост шестого района Праги. Несколько дней спустя Андрей К. вернулся в Россию, а оттуда в конце марта улетел в Минск.

«Это какая-то ошибка. В чемодане я вез антисептик и конфеты», — заявил Seznam zpravy сам Андрей К., подчеркнув, что не покидал Чехию 14 марта.

Тем временем, как сообщал «Рамблер», в посольстве России в Чехии назвали обвинения в адрес своего сотрудника ложью, его персональной травлей и антироссийской информационной кампанией.