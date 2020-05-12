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«Это какая-то ошибка»: российский «шпион» в Чехии объяснился 

Артём Кульша 41 минуту назад
Сотрудник посольства России в Чехии Андрей К. привез в страну яд, которым должен был быть отравлен мэр Праги Зденек Гржиб. Об этом сообщает Seznam zpravy.
Между Россией и Чехией разразился скандал
По информации издания, Служба безопасности и информации Чехии считает 34-летнего Андрея К., уроженца Москвы, выпускника национального исследовательского ядерного университета МИФИ, сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). Андрей К. работает в Чехии на протяжении нескольких лет. В 2019 году он получил дипломатический статус.
14 марта Андрей К. прилетел в Прагу с чемоданом, в котором якобы находился яд рицин. 6 апреля Служба безопасности и информации сообщила пражской полиции о том, что Андрей К. представляет опасность для Гржиба, а также двух старост шестого района Праги. Несколько дней спустя Андрей К. вернулся в Россию, а оттуда в конце марта улетел в Минск.
«Это какая-то ошибка. В чемодане я вез антисептик и конфеты», — заявил Seznam zpravy сам Андрей К., подчеркнув, что не покидал Чехию 14 марта.
Тем временем, как сообщал «Рамблер», в посольстве России в Чехии назвали обвинения в адрес своего сотрудника ложью, его персональной травлей и антироссийской информационной кампанией.
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В мире , Видео , ФСБ , МИФИ , Прага , Чехия
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