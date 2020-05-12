Опубликованы данные по коронавирусу на 12 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 мая превысило 4,17 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 177 504 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 74,6 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 286 330 пациентов, более 1,45 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек) и Испания (227,4 тысячи). Великобритания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (224,3 тысячи). На четвертом месте находится Россия (221,3 тысячи), на пятом — Италия (219,8 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 80 682 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки зафиксировано 11 656 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии выздоровел 39 801 человек, 2009 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 5,6 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.