В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС 

Действующее евро-украинское соглашение об ассоциации, как сообщал «Рамблер», было заключено в 2014 году, однако вступило только в 2017-ом после того, как документ был ратифицирован всеми странами-членами Евросоюза.

Согласно договору, Киев не может претендовать на предоставление дополнительного финансирования и гарантированной военной помощи. При этом у жителей Украины нет закрепленного права проживать и работать на территории ЕС.

Вице-премьер правительства Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что указанные в соглашении от 2014 года квоты для украинских бизнесменов, потеряли актуальность. Поэтому чиновник заявил о намерении отстоять пересмотр некоторых позиций действующего документа. При этом он отметил, что для этого настал «удачный момент», поскольку «исторический срок» соглашения с ЕС истекает.