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В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС 

Павел Тиунов и ещё 5 43 минуты назад
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Фото: Рамблер
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС должно быть пересмотрено, поскольку тезисы его текущей редакции уже не устраивают украинских бизнесменов, заявил в интервью изданию вице-премьер правительства Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что для нового документа наступил «удачный момент».
Действующее евро-украинское соглашение об ассоциации, как сообщал «Рамблер», было заключено в 2014 году, однако вступило только в 2017-ом после того, как документ был ратифицирован всеми странами-членами Евросоюза.
Согласно договору, Киев не может претендовать на предоставление дополнительного финансирования и гарантированной военной помощи. При этом у жителей Украины нет закрепленного права проживать и работать на территории ЕС.
Вице-премьер правительства Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что указанные в соглашении от 2014 года квоты для украинских бизнесменов, потеряли актуальность. Поэтому чиновник заявил о намерении отстоять пересмотр некоторых позиций действующего документа. При этом он отметил, что для этого настал «удачный момент», поскольку «исторический срок» соглашения с ЕС истекает.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Вадим Пристайко , ЕС , Правительство Украины
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