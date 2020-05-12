Бразильские военные защитят леса Амазонии от уничтожения 

Власти Бразилии разместили на территории Амазонии три постоянные военные базы. Отсюда будут координироваться мероприятия по пресечению природоохранных преступлений и незаконной экономической деятельности, сообщил вице-президент Антониу Гамилтон Моурау.

Военные базы расположены недалеко от 20 приоритетных районов в штатах Рондония, Мату-Гросу и Пара. "Мы надеемся, что это позволит значительно снизить количество намеренных поджогов леса. Это наше обязательство не только перед народом Бразилии, но и перед всем мировым сообществом", — цитирует ТАСС Моурау.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий привлекать военных для защиты экваториальных дождевых лесов Амазонии от незаконной вырубки и поджогов.

В начале мая газета Globo со ссылкой на Бразильский институт по защите окружающей среды сообщила о рекордных темпах вырубки в Амазонии. Если в 2018 году "черные лесорубы" и старатели уничтожили 8,5 тысячи гектаров леса, то в 2019 году этот показатель увеличился до 10,5 тысячи гектаров.