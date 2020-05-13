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В Пекине откроются школы и детские сады 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Пекине откроются школы и детские сады
Фото: РИА Новости
Школы и детские сады Пекина, которые были закрыты из-за эпидемии коронавирусной инфекции, постепенно возобновят занятия с начала июня, заявил в среду официальный представитель комитета образования Пекина Ли И.
Как сообщил на пресс-конференции чиновник, с 6 июня при условии соблюдения эпидемиологических требований, учащиеся выпускных классов могут по своему желанию вернуться к занятиям.
С 1 июня возобновятся занятия для части учащихся начальных и средних классов, для другой части — с 8 июня.
Кроме того, с 8 июня постепенно начнут открываться и детские сады, родители сами будут решать, отправлять своих детей на занятия или нет.
Занятия во всех учебных заведениях Китая, которые должны были возобновиться 16 февраля после зимних каникул, были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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