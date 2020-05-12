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В Словакии высказались о роли СССР в победе над нацизмом 

Алиса Селезнёва и ещё 11 4 часа назад
Из всех стран антигитлеровской коалиции СССР понес самые большие людские потери, однако сейчас на Западе пытаются отрицать исторические факты и забыть о роли советских войск в освобождении от фашизма. В чем именно выражается попытка переписать историю, разбиралось словацкое издание ExtraPlus, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».
«Рамблер» писал, что ранее Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к мемориалу Второй мировой войны. При этом в подписи к видео было указано, что победу над нацизмом 8 мая 1945 года «одержали США и Великобритания».
«В представлениях большинства американцев Вторая мировая война велась на побережье Нормандии, в Иводзиме и на руинах разрушенных французских городов. Победителем и одновременно освободителем, по их мнению, были только Соединенные Штаты», — пишет ExtraPlus.
Издание отмечает, что вклад Советского Союза, если и признают, то, «как правило, добавляют, что СССР освобождал Европу, стремясь поживиться». При этом исторические факты неоспоримы: на западном фронте была сосредоточена меньшая часть гитлеровских войск, чем на восточном, ни одна из битв на западном фронте не могла сравниться с беспощадными боями за Сталинград, а в войне Советский Союз потерял 26,5 миллионов граждан.
Однако об этих победах сейчас старательно пытаются забыть, в том числе и разрушая памятники советским воинам-освободителям в Восточной Европе. Особенно остро вопрос со сносом памятников стоит в Польше, где погибло больше всего советских солдат. В 1997 году в перечне советских мемориалов значился 561 объект, а в октябре 2014 — уже всего 290. Там также процветает вандализм в отношении мемориалов воинам-освободителям, подчеркивает издание.
«В Словакии по сравнению с Польшей ситуация, несомненно, более спокойная. Вандализму подвергся только один памятник Красной армии — в Кошице», — отмечается в статье.
По данным журналистов, лучше всего дела с советскими памятниками обстоят в Словении, где даже появляются новые в знак благодарности освободителям. Так, 30 июля 2016 года «Памятник сынам России и Советского Союза, которые погибли на словенской земле во время Первой и Второй мировой войны» был открыт в Любляне.
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В мире , Видео , Другое , США , Дональд Трамп , InoSMI.Ru , Словакия
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