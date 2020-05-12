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Американский ветеран призвал США не преуменьшать роль СССР в разгроме фашизма 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 5 часов назад
Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую он должен исправить, заявил американский ветеран Фрэнк Кон.
«Это была грубая ошибка, которую нужно исправить, и требовать ее исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать», — цитирует Кона РИА «Новости».
По словам 94-летнего ветерана, который участвовал 25 апреля 1945 года во встрече советских и американских солдат на Эльбе, опубликованное сообщение не является «официальной политикой США».
Вместе с тем он отметил, что если упоминается Великобритания, то нужно сказать и о вкладе России. Британия была в проигрышной позиции на западном фронте до победы СССР под Сталинградом, поэтому нет сомнений в том, кто внес вклад в успешный исход, сказал Кон. Он также напомнил о роли СССР в высадке в Нормандии.
Напомним, администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», — говорится в посте.
После такого заявления в Госдуме предложили провести исторический ликбез для Белого дома. В МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки США переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
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В мире , Видео , Другое , США , МИД , Госдума , РИА Новости
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