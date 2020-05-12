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Американский ветеран призвал США не искажать историю Второй Мировой войны 

News.ru и ещё 2 9 минут назад
«Историю нельзя так переписывать»: Ветеран США о власти
Фото: Yevgeny Khaldei/Global Look Press
Белый дом, исключив СССР из списка победивших нацизм стран, совершил грубую ошибку, считает ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
Участник встречи на Эльбе в 1945 году напомнил, что упомянутая Белым домом Великобритания находилась в проигрышном положении на западном фронте до победы СССР в битве под Сталинградом. Ветеран имеет в виду появившиеся в официальных аккаунтах американского правительства в канун Дня победы записи о том, что победу во Второй Мировой войне одержали США и Великобритания, передаёт РИА Новости.
"Это была грубая ошибка, которую нужно исправить, и требовать её исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать", — заявил Кон.
Как писал NEWS.ru ранее, на официальном YouTube-канале Белого дома появился ролик, в котором глава государства Дональд Трамп утверждает, что победу над нацизмом в 1945 году одержали США и Великобритания, не упоминая при этом о роли СССР. Ранее эта видеозапись была опубликована в Instagram и Facebook. На эти посты негативно отреагировали люди. Однако администрация Белого дома предпочла удалить плохие комментарии, а не исправить историческую неточность.
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В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости , Великобритания
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