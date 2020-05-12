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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» 

РИА Новости и ещё 3 28 минут назад
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда — ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", — говорится в заявлении авторов резолюции — председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
В резолюции содержатся обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. Российский МИД подобную критику в прошлом отвергал.
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В мире , Видео , США , Майкл Маккол , МИД , Правительство РФ
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