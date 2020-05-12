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«Санкции из ада»: в США пригрозили России новой мерой 

Мария Иванова и ещё 16 1 час назад
В Конгресс США внесли осуждающую ситуацию с правами человека в России резолюцию, авторы которой призвали ужесточить санкции. Документ опубликован на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.
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«Царьград» обратил внимание, что это произошло почти сразу после вызвавших резонанс заявлений Белого дома о Второй мировой войне, и назвал новые меры «санкциями из ада».
Как писал «Рамблер», ранее в Instagram Белого дома появилась запись, в которой говорилось, что 8 мая 1945 года «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами».
Через несколько дней после этого резолюцию о правах человека в России в конгресс внесли председатель комитета по иностранным делам, демократ Элиот Энгел и член комитета, республиканец Майкл Маккол.
Они призвали Россию «немедленно освободить политических заключенных» и потребовали от администрации президента США наложить санкции на людей, ответственных за нарушения прав человека в России.
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В мире , Видео , Политика , США , Санкции , Майкл Маккол , Конгресс США , Администрация США , Царьград ТВ
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