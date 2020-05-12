Конгресс США внесли осуждающую ситуацию с правами человека в России резолюцию, авторы которой призвали ужесточить санкции. Документ опубликован на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.

«Царьград» обратил внимание, что это произошло почти сразу после вызвавших резонанс заявлений Белого дома о Второй мировой войне, и назвал новые меры «санкциями из ада».

Как писал «Рамблер», ранее в Instagram Белого дома появилась запись, в которой говорилось, что 8 мая 1945 года «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами».

Через несколько дней после этого резолюцию о правах человека в России в конгресс внесли председатель комитета по иностранным делам, демократ Элиот Энгел и член комитета, республиканец Майкл Маккол