В ООН рассказали о состоянии здоровья генсека 

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«Генсек в хорошем состоянии. Он не сдавал анализы, насколько я знаю», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Так он ответил на вопрос о том, тестируется ли Гутерреш на коронавирус по примеру представителей руководства США.

По словам официального представителя, Гутерреш значительно ограничил контакты с людьми.

Ранее Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.