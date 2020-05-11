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В ООН рассказали о состоянии здоровья генсека 

RT на русском 1 час назад
В ООН рассказали о состоянии здоровья генсека
Фото: РИА Новости
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о состоянии здоровья генсека ООН Антониу Гутерреша.
«Генсек в хорошем состоянии. Он не сдавал анализы, насколько я знаю», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.
Так он ответил на вопрос о том, тестируется ли Гутерреш на коронавирус по примеру представителей руководства США.
По словам официального представителя, Гутерреш значительно ограничил контакты с людьми.
Ранее Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В мире , Стефан Дюжаррик , Антониу Гутерреш , ООН , РИА Новости
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