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Пресс-конференция Дональда Трампа по коронавирусу закончилась скандалом 

Российская Газета и ещё 33 3 часа назад
Пресс-конференция Трампа закончилась скандалом
Фото: Reuters
Первая после долгого перерыва пресс-конференция в Белом доме о развитии ситуации с коронавирусом в Америке закончилась скандалом — после перепалки с журналистами президент США Дональд Трамп внезапно оборвал мероприятие.
Пресс-брифинг проходил в Розовом саду перед Белым домом с соблюдением всех правил безопасности и социального дистанцирования: присутствовавшие корреспонденты были в масках, находились на значительном расстоянии друг от друга и для вопросов президенту США использовали бесконтактный микрофон.
Тем не менее, вопрос сотрудницы американского телеканала CBS о том, почему Трамп все время говорит о соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на COVID-19 вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны, где люди продолжают умирать, вызвал неоднозначную реакцию хозяина Белого дома.
"Люди умирают во всем мире. Возможно, это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ", — резко ответил Дональд Трамп журналистке азиатского происхождения.
Последняя возмутилась таким ответом и, очевидно, подозревая расистскую подоплеку ответа, поинтересовалась, почему президент США говорит про Китай именно ей. Трамп в свою очередь пояснил, что говорит это не конкретно ей, а всем, кто задает ему "гадкие вопросы". После этого, американский лидер переключился на журналистку телеканала CNN, которой, впрочем, также не удалось задать свои вопросы.
После возникшей перепалки Дональд Трамп внезапно попрощался с присутствующими представителями прессы и покинул брифинг.
Заметим, что отношения действующего президента США со значительной частью американских СМИ, представляющей преимущественно либеральную прессу и телеканалы, являются подчеркнуто конфронтационными. Ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял журналистов в распространении "фейковых новостей" за критику в его адрес и обвинял СМИ в ангажированности.
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В мире , Безопасность , Дональд Трамп , CNN , CBS , США
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