В ВСУ выявили пять новых случаев коронавируса 

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Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины , общее количество заболевших превысило 100 человек, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека, три человека лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что уже излечились от коронавируса 55 военных, лечатся 45, умерли двое. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 274 человека.

По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 023 человека, 425 скончались, 3373 выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф