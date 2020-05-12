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В ВСУ выявили пять новых случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В ВСУ выявили пять новых случаев коронавируса
Фото: Joint Forces Operation
Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, общее количество заболевших превысило 100 человек, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека, три человека лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что уже излечились от коронавируса 55 военных, лечатся 45, умерли двое. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 274 человека.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 023 человека, 425 скончались, 3373 выздоровели.
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В мире , Другое , Ситуация в мире
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