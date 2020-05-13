«Швецию будут считать заразной страной»

Шведские больницы сообщают, что нагрузка снижается, а специалисты обещают, что коллективный иммунитет в Стокгольме сформируется уже к середине июня. Однако шведы еще долго будут нежеланными гостями в других странах. Даже прочие скандинавы не жаждут видеть у себя «заразных» соседей.

Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19. За последние сутки их стало на пять человек больше. Но показатели выходных дней трудно оценивать сразу — вероятно, в начале недели появятся и новые сведения об умерших.

В то же время больницы сообщают, что нагрузка снижается.

«Отделениям реанимации пока приходится работать в очень жестком режиме, но нам также стало известно, что в Стокгольме осторожно и постепенно удается вновь запускать и другие направления системы здравоохранения, и это хороший признак», — сказал Андерс Тегнелль (Anders Tegnell) новостному агентству TT в воскресенье.

Эта в общем позитивная информация повышает вероятность того, что к лету скорость распространения вируса начнет снижаться, считает главный эпидемиолог страны.

«Похоже, иммунитет у большой части населения быстро растет, к тому же с ростом температуры воздуха люди начнут чаще бывать на улице, а не в среде, где вирус чувствует себя комфортнее и распространяется активнее. Все это позволяет нам с надеждой ждать лета, когда во всяком случае станет спокойнее, чем сейчас», — сказал Андерс Тегнелль.

О том, насколько быстро вирус будет распространятся летом, идут споры. В выходные профессор математики Стокгольмского университета Том Бриттон (Tom Britton) сказал Svenska Dagbladet, что, по их с коллегами подсчетам, о коллективном иммунитете можно будет говорить, когда переболеют 40-45% населения, а не 60%, как считалось ранее.

Коллективный иммунитет — это состояние популяции, когда ее большая часть становится устойчивой к заболеванию, защищая тем самым остальных, у кого иммунитета нет. Если подсчеты Бриттона верны, в Стокгольме коллективный иммунитет сформируется к середине июня.

В разговоре со Svenska Dagbladet бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде (Annika Linde) выразила сдержанный оптимизм по поводу новых открытий:

«Однако важнее всего по-прежнему следить за уровнем заболеваемости, пока инфекция не будет полностью уничтожена. В первую очередь следует проводить больше тестов, — сказала она. — Мне надоело слушать, как с уверенностью делаются заявления по поводу вируса, о котором мы так мало знаем».

Анника Линде добавила, что стокгольмское Агентство по контролю инфекционных заболеваний будет играть центральную роль в работе по отслеживанию эпидемиологической ситуации в столице вплоть до того момента, как можно будет ввести более либеральные правила регулирования общественных отношений. По ее словам, это возможно лишь тогда, когда зараженных будут появляться считанные единицы.

«Это очень сложно. Пока не появится вакцина или заболевание не исчезнет полностью, трудно вести обычный образ жизни», — говорит она.

Общая рекомендация для всех жителей Стокгольма гласит, что они не должны покидать город и выезжать в другие регионы, вывозя с собой инфекцию, чтобы не перегружать систему здравоохранения в стране.

Svenska Dagbladet: Вероятно, актуальна и обратная рекомендация — не ездить в Стокгольм?

Анника Линде: Не думаю. Возможно, только если большой очаг заражения возникнет, например, в Мальмё. Но это маловероятно.

— Почему в таком густонаселенном регионе, как Сконе (южная часть Швеции, где находится Мальмё, — прим. ред.), инфекция распространяется так медленно?

— Возможно, причина в том, что у них февральские каникулы были на неделю раньше. Но кто знает. Почему, например, Саудовская Аравия и вообще та часть мира относительно легко отделались?

Министр иностранных дел Анн Линде (Ann Linde) сказала в субботу, что шведам не стоит рассчитывать на возможность свободно путешествовать летом. Ее однофамилица Анника Линде разделяет это мнение.

«Я думаю, что сложности будут даже с поездками в Финляндию, Норвегию и Данию. Швецию, которая остается открытой, там считают опасной с точки зрения инфекции, так же как и Бельгию, Нидерланды и Великобританию. Другим скандинавским странам, возможно, и не стоит принимать на себя удар».

Бывший главный эпидемиолог Швеции знает, что Карл Бильдт (Carl Bildt) очень недоволен Андерсом Тегнеллем и даже предложил премьер-министру Лёвену как-нибудь заткнуть ему рот. Она громко смеется: