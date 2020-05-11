ЕС может ответить санкциями Израилю

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По словам Стано, вопрос ближневосточного урегулирования будет включен в повестку дня заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС, которое пройдет 15 мая в формате видеоконференции.

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