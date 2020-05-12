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В Индии продлят режим изоляции из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
В Индии продлят режим изоляции из-за коронавируса
Фото: Reuters
Власти Индии продлят режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, о его длительности и правилах будет объявлено позднее, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
"Эксперты говорят, что коронавирус остается здесь. Но мы не можем позволить, чтобы наша жизнь контролировалась коронавирусом. Мы наденем маски и будем придерживаться социальной дистанции, но не откажемся от нашей мечты. Четвертая фаза режима изоляции будет иметь другие правила, и мы будем основываться на предложениях штатов (Индии). Новые меры будут объявлены 18 мая", — сказал Моди во время пятого обращения к индийцам с начала пандемии коронавируса.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.
По последним данным, в Индии находится 70,7 тысяч человек, заболевших коронавирусом, выздоровели 22,4 тысячи, умерли 2 293 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Нарендра Моди , ВОЗ , МВД , Индия
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