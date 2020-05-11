Ограничения, введенные странами из-за коронавируса, могут привести к всплеску заболеваемости туберкулезом и гибели 1,4 млн человек. Об этом со ссылкой на новое исследование по этой проблеме сообщает CNBC.

Как писал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире превысили 4,1 млн человек.

Исследование по влиянию на распространение туберкулеза пандемии коронавируса было выполнено Stop TB Partnership в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Университетом Джона Хопкинса и Агентством по международному развитию США и учитывает трехмесячный режим изоляции и 10-месячный период восстановления.

В докладе подчеркивается, что в период между 2020 и 2025 годами туберкулезом в результате отсутствия диагностики и лечения могут заразиться не менее 6,3 млн человек. Это отбросит кампанию по борьбе с этим заболеванием на 5-8 лет, отмечается в докладе.

По мнению исполнительного директора Stop TB Partnership Лючицы Дициу, всплеска заболеваемости «вполне можно избежать».

«Нужно помнить, что не только COVID-19, но и туберкулёз, а также прочие болезни по-прежнему затрагивают жизни людей и приводят к смертям ежедневно», — подчеркнула она.

Stop TB Partnership отмечает, что странам необходимо усилить работу по диагностике этого заболевания, отслеживать тех, кто был в контакте с больными, а также «распространять информацию о важности обнаружения и реагирования на симптомы, указывающие на туберкулез».