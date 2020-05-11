Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса 

Сингапуре за соблюдением социальной дистанции в парке следит робот — умная машина по имени Spot патрулирует общественные места на протяжении нескольких дней.

Замечая большое количество людей, робопес напоминает посетителям парка о необходимости держаться друг от друга на расстоянии не менее метра. Киберпес оснащен видеокамерами, благодаря которым Управление по национальным паркам Сингапура может оценить количество людей, посещающих зеленые зоны. А в случае, если увещевания искусственного интеллекта не подействуют на гуляющих, к делу подключится сопровождающий его полицейский.