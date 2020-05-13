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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Польше число заразившихся COVID-19 превысило 17 тыс.
Фото: © Depositphotos / Wb77
Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 17 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра четверга выявлено 180 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 17 062, 847 из них скончались.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2648 человек, 96 062 находятся на карантине, 6410 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа— и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Минздрав РФ , Польша
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