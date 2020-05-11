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Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
Молодая девушка из России, которая сейчас находится в США, рассказала о социальной помощи, оказываемой властями Штатов в Нью-Йорке. Своим видео-обзором девушка поделилась в социальной сети Tik Tok. По ее словам, в Нью-Йорке действует множество пунктов выдачи бесплатной еды. Ее может получить любой нуждающийся при предъявлении документов. Не являясь гражданкой США девушка получила бесплатный набор, в который входит молоко, яйца, хлеб, консервы, рыба и различные сладости. Помимо этого гражданам США уже выплатили по 1200 долларов на человека и планируют выплатить еще по 2000 долларов. В Нью-Йорке действует режим ЧС, при этом люди могут находиться на улице.
В мире , Видео , Нью-Йорк , США
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