Молодая девушка из России, которая сейчас находится в США, рассказала о социальной помощи, оказываемой властями Штатов в Нью-Йорке. Своим видео-обзором девушка поделилась в социальной сети Tik Tok. По ее словам, в Нью-Йорке действует множество пунктов выдачи бесплатной еды. Ее может получить любой нуждающийся при предъявлении документов. Не являясь гражданкой США девушка получила бесплатный набор, в который входит молоко, яйца, хлеб, консервы, рыба и различные сладости. Помимо этого гражданам США уже выплатили по 1200 долларов на человека и планируют выплатить еще по 2000 долларов. В Нью-Йорке действует режим ЧС, при этом люди могут находиться на улице.
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
Читайте также