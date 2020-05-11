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ЕК выделит до €15,8 млн на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах 

RT на русском 1 час назад
ЕК объявила кампанию по «улучшению мнения» о ЕС
Фото: Reuters
Еврокомиссия намерена улучшить понимание о ЕС в государствах — участниках программы «Европейская политика соседства». На эти цели выделено €15,8 млн С опубликованным ЕК тендером ознакомился RT.
В рамках проекта Еврокомиссии предполагается улучшить общественное мнение о ЕС с помощью информационных кампаний.
«Общая цель данной программы — повышение осведомлённости и углубление представления общественности о ЕС и его политике, а также улучшение общественного мнения в отношении ЕС на территории стран-соседей посредством специально разработанных стратегических мер в области коммуникации», — говорится в документе.
Большая часть суммы (около €10,8 млн) будет реализована на программы в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. Остальные средства пойдут на работу в Сирии, Ливии, Египте и других республиках, соседствующих с ЕС на юге. Проект рассчитан на четыре года и начнётся в ноябре 2020-го.
Как поясняют в ЕК, исполнителями могут стать европейские физические и юридические лица, а также международные организации. Им предстоит провести комплексные информационные мероприятия в интернете, в том числе в социальных сетях.
Кроме того, планируется развивать объединение «Послы европейской молодёжи», проводить ежегодные интервью и опросы, чтобы отслеживать мнение населения по разным вопросам.
В апреле Еврокомиссия опубликовала контракт, согласно которому планировалось укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание европейской политики в России. В частности, от подрядчиков требовалось организовать конференции, круглые столы и другие «просветительские мероприятия».
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В мире , Европа , ЕС , Еврокомиссия
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