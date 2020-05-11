СМИ: российский дипломат привез в Чехию чемодан яда

Пражское сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент якобы беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии издания, этот человек привез в Чехию смертельный яд рицин.

Seznam пишет, что «Андрей Викторович К. в 34 года руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии». Вокруг него «кружат» полиция и Служба безопасности и информации — чешская контрразведка, передает РИА «Новости».

Издание утверждает, что Андрей К., по мнению спецслужб, «привез в Чехию смертельное вещество». Сам собеседник корреспондента заявил, что «это, должно быть, какая-то ошибка». По словам Андрея К., он вез «дезинфекцию и конфеты».

Как пишет Seznam, СБИ считает его сотрудником российских спецслужб, который уже несколько лет находится в Чехии, но дипломатическую позицию занимает второй год.

Seznam поясняет, что Андрей К. не мог дать согласие на официальное интервью без одобрения в Москве. Он извинился и попросил направить вопросы по электронной почте.

Издание заявило, что «имя подозреваемого дипломата подтвердили несколько источников в спецслужбах».