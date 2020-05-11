Чешское сетевое издание Seznam рассказало о неком Андрее Викторовиче К., которого представило дипломатом, подозреваемым в доставке в Прагу смертельного яда для устранения чешских политиков.

Как писал «Рамблер», ранее чешские СМИ заявили о прилете в Прагу мужчины с российским дипломатическим паспортом, который якобы привез в страну яд, предназначенный для старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Попытка отравления, по версии источников издания, связана со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова. При этом оба политика были взяты под охрану.

По данным чешского издания, дипломата, которого подозревают в доставке в Чехию яда, зовут Андрей Викторович К.

«В 34 года он руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии. Одновременно он является центральной фигурой истории, из-за которой главы Праги и пражских районов имеют полицейскую охрану», — отмечается в статье.

При этом издание уверяет, что, согласно данным спецслужб, именно Андрей Викторович К. «привез в Чехию смертельное вещество». Однако сам дипломат якобы пояснил, что всего лишь «вез в чемодане дезинфекцию и конфеты».

Журналисты также утверждают, что россиянин, которого чешская контрразведка считает сотрудником российских спецслужб, отказался давать интервью без одобрения в Москве, попросив выслать вопросы на электронную почту.

По версии Seznam, Андрей К. прибыл в Прагу с «чемоданом» и «чувствительным грузом» 14 марта. В посольство его привез водитель, которого «чешские спецслужбы считают сотрудником ФСБ ».