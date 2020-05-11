Вице-президент США ушел на самоизоляцию 

Из-за коронавируса у своего пресс-секретаря вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, сообщают информационные агентства.
Коронавирус выявлен у Кэти Миллер. Ее муж — советник президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Пенса не было в субботу на совещании, которое провел Трамп с высшим военным руководством.
Официального объявления об изоляции Пенса не было, он остается дома в целях предосторожности — 8 мая тест вице-президента на коронавирус показал отрицательный результат.
8 мая сообщалось, что у помощника вице-президента США обнаружили коронавирус.
У личного помощника Трампа также выявили коронавирус.
Коронавирус диагностирован и у личной помощницы дочери Трампа Иванки.