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Вице-президент США ушел на самоизоляцию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 34 минуты назад
Вице-президент США ушел на самоизоляцию
Фото: EPA
Из-за коронавируса у своего пресс-секретаря вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, сообщают информационные агентства.
Коронавирус выявлен у Кэти Миллер. Ее муж — советник президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Пенса не было в субботу на совещании, которое провел Трамп с высшим военным руководством.
Официального объявления об изоляции Пенса не было, он остается дома в целях предосторожности — 8 мая тест вице-президента на коронавирус показал отрицательный результат.
8 мая сообщалось, что у помощника вице-президента США обнаружили коронавирус.
У личного помощника Трампа также выявили коронавирус.
Коронавирус диагностирован и у личной помощницы дочери Трампа Иванки.
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В мире , США , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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