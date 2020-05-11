Россия не имеет права отмечать День Победы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью Еспресо.TV Климкин заявил, что исторический подход Украины и Европы ко Второй мировой войне подразумевает принцип «никогда снова». Россия же, как утверждает экс-министр, нарушает этот принцип и использует День Победы, «чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны».
Климкин также предупредил, чтобы украинцы не поддавались на «исторические провокации» Москвы.
Как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский 9 мая выступил с обращением к гражданам. Он призвал не устраивать из этой даты «помпезного конкурса танцев на костях» и отметил, что Украина не намерена никому дарить подвиги своих героев.