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В интервью Еспресо.TV Климкин заявил , что исторический подход Украины и Европы ко Второй мировой войне подразумевает принцип «никогда снова». Россия же, как утверждает экс-министр, нарушает этот принцип и использует День Победы, «чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны».

Климкин также предупредил, чтобы украинцы не поддавались на «исторические провокации» Москвы.