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На Украине отказали России в праве отмечать День Победы 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
Россия не имеет права отмечать День Победы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью Еспресо.TV Климкин заявил, что исторический подход Украины и Европы ко Второй мировой войне подразумевает принцип «никогда снова». Россия же, как утверждает экс-министр, нарушает этот принцип и использует День Победы, «чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны».
Климкин также предупредил, чтобы украинцы не поддавались на «исторические провокации» Москвы.
Как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский 9 мая выступил с обращением к гражданам. Он призвал не устраивать из этой даты «помпезного конкурса танцев на костях» и отметил, что Украина не намерена никому дарить подвиги своих героев.
В мире , Видео , Политика , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский
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