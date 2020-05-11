Павел Климкин. Россия не имеет права отмечать день Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Еспресо.TV выступил бывший министр иностранных дел Украины

"Главный принцип и нашей, и европейской памяти — это "никогда снова". А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", — заявил экс-дипломат.

При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы. На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения.

Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.

По его словам, Россия тем самым пытается поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".