В Европе призвали наладить отношения с Россией

Томас Опперманн (Thomas Oppermann), заместитель председателя бундестага (СДПГ):

75 лет назад безоговорочная капитуляция Германского рейха ознаменовала собой окончание не только Второй мировой войны в Европе, но и самых страшных и кровавых сражений между русскими и немцами за всю историю взаимоотношений двух стран.

В одной лишь последней крупной битве на Зееловских высотах, расположенных менее чем в часе езды на восток от Берлина, с 16 по 19 апреля 1945 года погибли по меньшей мере 33 тысячи советских и 12 тысяч немецких солдат.

8 мая 1945 года Германия лежала в руинах. Нацистская Германия окончательно проиграла войну. День капитуляции немецкого вермахта, однако, стал также днем освобождения от жестокого национал-социалистического господства. А потом понадобилось четыре десятилетия для того, чтобы президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker) четко и ясно и от имени подавляющего большинства немцев признал этот исторический факт.

Ни один другой народ, участвовавший во Второй мировой войне, не понес таких жертв, как Советский Союз. Русские, украинцы, белорусы и все остальные народы подвергшегося нападению Германии СССР, по оценке историков, потеряли от 20 до 27 миллионов солдат и мирных жителей. Кое-кто называет даже цифру 40 миллионов.

Нет никаких сомнений в том, что нападение Германии на Советский Союз было тяжким военным преступлением. Историк Ханнес Хеер (Hannes Heer) назвал «войну на уничтожение со стороны вермахта» «самой варварской главой немецкой и австрийской истории наряду с Освенцимом ». А по словам его коллеги Эрнста Нольте (Ernst Nolte), это была «самая ужасная завоевательная, поработительная и уничтожительная война в современной истории».

Насколько глубокие травмы она оставила, свидетельствуют результаты недавнего исследования политических настроений российской молодежи, проведенного Фондом имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung). Большинство молодых людей главным историческим событием назвали именно Вторую мировую войну, которая в этом «рейтинге» значительно обогнала распад Советского Союза в 1991 году.

«Ледниковый период» начался в 2014 году

Окопы, оставшиеся в России после нападения Германии, были зацементированы в годы холодной войны. Несмотря на политику разрядки канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), падение Берлинской стены и распад СССР, канцлер Германии впервые был приглашен на Парад Победы в Москве лишь в 2005 году. Тогдашний канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) назвал это «большой честью и доказательством доверия к немецкому народу». Владимир Путин подчеркнул в свою очередь: «Сегодня Россия и Германия близки друг другу как никогда раньше».

Сегодня, 15 лет спустя, германо-российские отношения, к сожалению, не в лучшем состоянии. Как русские, так и европейцы (в частности немцы) очень далеки от реализации прекрасной идеи по созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, которую изложил Владимир Путин, выступая в сентябре 2001 года в бундестаге. А расширение НАТО на восток Россия восприняла как ущемление своих интересов в сфере безопасности.

В 2014 году в наших отношениях начался «ледниковый период». Противоправная аннексия Крыма привела к серьезному конфликту между Россией и Западом и к взаимным санкциям. По германо-российским отношениям, очень успешно развивавшимся на волне эйфории после падения Берлинской стены и окончания холодной войны, был нанесен тяжелейший удар.

75-я годовщина окончания войны — сигнал о том, что нам нужна новая попытка улучшить отношения между Россией и Германией.

Впрочем, новое сближение едва ли возможно без прекращения военного противостояния на востоке Украины. Обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся под Рождество 2019 года, стал первым лучиком надежды. Но аннексия Крыма и поддержка сепаратистов в Донецке и Луганске со стороны России по-прежнему отягощают отношения России с Украиной и Западом. Переговоры в «нормандском формате», в которых Франция и Германия уже шесть лет играют роль посредников, продвигаются с большим трудом.

Кроме того, Россия и Германия серьезно расходятся во мнениях по таким важным вопросам, как свобода собраний, свобода слова и искусства. Оппозиционные партии в России не имеют сколько-нибудь существенных свобод, а также реальных шансов на участие в управлении государством.

Ничего не изменит в этом плане и новая российская конституция. Своего рода просветом стала постановка спектакля «Декамерон» на сцене Немецкого театра в Берлине, которую в марте удалось, наконец, воплотить в жизнь режиссеру Кириллу Серебренникову , олицетворяющему собой критическое оппозиционное искусство. Правда, ему по-прежнему запрещено покидать пределы Москвы, но суд отменил его домашний арест, и он проводил репетиции с артистами, специально прибывшими для этого в российскую столицу.

Путин всегда объяснял «закручивание гаек» и создание в России так называемой «управляемой демократии» тем, что считает своей обязанностью подарить стране новую стабильность. Действительно, для многих россиян 1990-е годы были десятилетием неуверенности: гиперинфляция привела к всплеску бедности, после нескольких попыток государственного переворота страна оказалась на грани гражданской войны, а олигархи обогащались за счет приватизированных предприятий.

Все это оставило глубокие следы и привело к тому, что, согласно опросам общественного мнения, многие россияне и сейчас мечтают о «сильном государстве». Но страна давно уже стала достаточно сильной, и Путин вполне мог бы давать своим согражданам больше свободы, не опасаясь за пресловутую «стабильность».

Однако и мы на Западе можем и должны внести свой вклад в улучшение отношений с Россией. Очень тревожны результаты исследования Фонда имени Эрнста Эберта, согласно которым всего 52% молодых людей в России считают, что ее отношения с Западом когда-нибудь смогут стать по-настоящему дружескими. Так что нам необходимо срочно работать над укреплением взаимного доверия. И в этом плане дальнейшее расширение НАТО на восток было бы контрпродуктивным.

Двадцать лет «управляемой демократии» в России, определенно, оставили глубокий след: интерес населения к политике невелик, почти 60% граждан вообще не интересуются ей. Многие россияне пребывают в апатии и расстройстве. Государственным институтам они практически не доверяют. Лишь 26% граждан доверяют правительству, 16% — политическим партиям и 24% — Государственной Думе . Президенту, несмотря на серьезно снизившийся рейтинг, доверяет относительно большое количество жителей страны — 42%.

Однако среди хорошо образованных молодых россиян интерес к Западу по-прежнему велик — и именно к ним мы и должны обращаться. Было и остается хорошей идеей введение безвизового режима для молодых россиян. Это упрощение поездок могло бы сыграть важную роль в строительстве мостов между представителями молодого поколения граждан наших стран через 75 лет после окончания войны.

Когда мы помирились с нашими западными соседями, решающую роль в этом сыграла Германо-французская молодежная сеть. Что мешает повторить этот успешный опыт и создать аналогичную Германо-российскую молодежную сеть? Я убежден, что нам необходим более интенсивный обмен на уровне гражданского общества, в частности создание стипендиальной программы для учащихся, а также развитие партнерских отношений между городами обеих стран (в настоящий момент их число насчитывает 120) и университетами.

Казимира Малевича. 75 лет назад русские и немцы были врагами и воевали друг против друга. Но на протяжении истории они часто бывали и партнерами. Взаимный культурный обмен достиг наивысшего уровня в конце XIX — начале ХХ века: классики немецкой литературы Шиллер, Гёте и Гегель были весьма популярны в России. В Германии же огромным успехом пользовались романы Федора Достоевского Льва Толстого , авангардистское искусство Василия Кандинского

Мне бы очень хотелось, чтобы этот новый взаимный интерес, это взаимное вдохновение немцев и русских появились вновь. Ведь русские и немцы — не враги, и партнерство и дружба пошли бы на пользу и тем, и другим. Не в последнюю очередь поэтому канцлер Ангела Меркель сказала, что дружественные отношения с Россией входят в число стратегических интересов Германии. Через 75 лет после окончания войны и через 30 лет после падения Берлинской стены пора уже активизировать добрые отношения с Россией.

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