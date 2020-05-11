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В Ухане проведут массовое тестирование на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 25 45 минут назад
В Ухане проведут массовое тестирование на коронавирус
Фото: Reuters
Власти китайского города Ухань проведут массовое тестирование жителей города на коронавирус всего за 10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По информации издания, к 12 мая администрации всех районов города, в котором проживает более 11 миллионов человек, должны предоставить подробные планы проведения тестирования.
Представители органов здравоохранения Уханя не стали давать комментарии по этому поводу.
Спустя всего несколько дней после отмены месячного карантина в Ухане были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По последним данным, в Китае зарегистрировано более 84 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране более четырех тысяч человек скончались в результате пандемии.
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В мире , ВОЗ
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